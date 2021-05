08/12/2018 - AGÊNCIA DE NOTîCIAS - PARCEIRO - Sócios votam para a escolha do novo presidente do Flamengo, na sede social do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio, neste sábado (8) - Fotos: Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 17/05/2021 10:49

Rio - No fim deste ano e no início de 2022, o Flamengo vai promover as eleições para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O Grupo Político do Flamengo "SóFla", oposição ao atual presidente Rodolfo Landim, lançou nota informando que irá participar do pleito.

O grupo quer implementar suas bandeiras e garantir um modelo de governança com poderes independentes.



Dentre os pontos citados pelo Grupo Político, estão o "Trabalhar pela credibilidade e pela realização do potencial esportivo e econômico da marca Flamengo".

Confira a nota da "SóFla":