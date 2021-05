Flamengo tem desafio pela Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Após conseguir bons resultados fora de casa, o Flamengo volta a jogar no Maracanã pela Libertadores para sacramentar a classificação e também o primeiro lugar do grupo na competição. Contra a LDU, nesta quarta-feira, às 21 horas, uma vitória simples fará com que o Rubro-Negro cumpra esse primeiro objetivo pela competição sul-americana.

Na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense, o Flamengo deverá poupar o zagueiro Rodrigo Caio do confronto. O jogador ficou afastado dos gramados por algumas partidas e retornou no clássico do último sábado. Com isso, Ceni não deverá contar com o jogador para o duelo.

Outros jogadores que podem desfalcar o Flamengo são o atacante Michael, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, e o goleiro Diego Alves, que tem uma contusão muscular. Caso o experiente arqueiro não tenha condições, Gabriel Batista deve seguir como titular no gol rubro-negro.



Com quatro pontos no grupo, a LDU joga a sua vida para se classificar. Para se manter viva na Libertadores até a última rodada, a equipe equatoriana precisa vencer o Flamengo. Isso porque o Velez recebe o Unión La Calera e caso vença e a Liga tropece, o clube argentino irá garantir a classificação antecipada como segundo do grupo.