18/05/2021

Rio - Convidado do último "Arena SBT", nesta segunda-feira (17), o ex-jogador Kaká deu sua opinião sobre o trabalho de Rogério Ceni, técnico do Flamengo.

De acordo com Kaká, algumas cobranças recentes em cima do técnico rubro-negro são injustas, já que o comandante da equipe apresentou resultados convincentes para ter o trabalho questionado por parte da torcida.

"Eu também acho injusta essa cobrança em cima do Rogério. Um treinador que é campeão brasileiro, que ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras, que é um excelente time. Já deu resultados", disse o ex-meia e último brasileiro vencedor do prêmio de melhor do mundo.

Desde que assumiu o elenco do Flamengo, após a saída do espanhol Domènec Torrent, Rogério Ceni conquistou Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara, além de estar decidindo o título carioca de 2021.