Rio - Com a negociação envolvendo o Olympique de Marselle e o Flamengo por Gerson, o pai do jogador, Marcão foi procurado pela imprensa francês. Em contato com o jornalista Eric Frosio, do portal Le Equipe, ele demonstrou animação com a possibilidade do filho retornar à Europa:

"O clube está pronto para fazer um grande esforço. Estamos cientes disso. É uma honra ser desejada por um clube como este!", afirmou o pai do jogador, de 23 anos, que atuou no futebol italiano por Roma e Fiorentina.



O Flamengo rejeitou inicialmente uma oferta em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), no entanto, o Rubro-Negro conversa para tentar chegar aos 30 milhões (cerca de R$ 192 milhões). Uma possível transferência de Gerson é vista com bons olhos pelo clube devido a necessidade de cumprir as metas orçamentárias para 2021.



Além de tentar aumentar o valor da negociação, o clube carioca ainda quer permanecer com 20% dos direitos econômicos do atleta, para lucrar em uma futura venda do jogador. Gerson foi convocado recentemente para defender a seleção brasileira olímpica.