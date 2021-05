Cuéllar Mauro PIMENTEL / AFP

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:59

Rio - As negociações do Flamengo com o Olympique de Marseille, da França, pela transferência de Gerson seguem a todo vapor. Mesmo sem a saída do volante ter sido concretizada, alguns torcedores já foram à Web pedir a volta de um velho conhecido para substituí-lo: Gustavo Cuéllar.

Cuéllar chegou ao Flamengo no início de 2016 e caiu nas graças da torcida pela vontade demonstrada dentro de campo. No entanto, em agosto de 2019, antes de o Rubro-Negro iniciar sua sequência de conquistas naquele ano, pediu para deixar o clube e se transferir para o Al-Hilal, o que não foi bem visto por parte da torcida. Segundo rumores, a vontade de Cuéllar em deixar o Rio se deu por conta de uma suposta crise em seu casamento, o que foi negado pelo volante.