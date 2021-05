Gil Divulgação

O zagueiro Gil, do Corinthians, teve o nome especulado no Flamengo no fim da tarde desta quarta-feira. A imprensa paulista noticiou que o defensor teria recebido uma ligação do vice-presidente Marcos Braz e que o jogador havia orientado ao dirigente que falasse com a equipe paulista.

Horas depois, a notícia ganhou muita repercussão, e Gil, tendo o nome muito falado nas redes sociais pelas duas maiores torcidas do Brasil, se manifestou de maneira oficial e negou que tenha recebido contato do Flamengo.

