Implacável, Gabigol soma nove gols em 13 finais com a camisa 9 do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 23/05/2021 17:21

Rio - Desde janeiro, as escalações oficiais divulgada pelo Flamengo apresentam Gabriel Barbosa como Gabi, a pedido do próprio camisa 9. Para o torcedor rubro-negro, em especial, fica difícil não associar o nome do atacante à palavra gol. Seja como Gabi ou Gabigol, ele continua a deixar seus créditos, com letras garrafais, na história do Flamengo a cada a atuação decisiva em disputa de títulos.

Eleito craque do Campeonato Carioca, Gabigol, com os dois gols marcados na decisão contra o Fluminense, terminou a competição como o vice-artilheiro, com oito, um a menos do Alef Manga, ex-Volta Redonda. Na Libertadores, lidera a corrida pela artilharia, com seis. Fominha, não quer perder um minuto fora das quatro linhas. Quando a comissão técnica planejava poupá-lo, pediu para disputar o Carioca. As substituições, geralmente para a entrada de Pedro, já motivaram pequenas e superadas rusgas com Rogério Ceni.

Com fome de gols e de títulos, Gabi ou Gabigol soma nove gols e duas assistências em decisões pelo Flamengo, de acordo com os dados do 'Espião Estatístico'. Pelo Rubro-Negro, já empilhou nove conquistas, sem considerar duas Taças Guanabara e uma Taça Rio. Decisivo e provocador, o camisa é, como o torcedor se orgulha em dizer, tem a cara do Flamengo. A primeira declaração pós-título na noite de sábado uma resposta para o Fluminense.

"Só para dar uma provocadinha porque me encheram o saco: jogaram como nunca, perderam como sempre", disse à 'FlaTV'.

Na constelação de astros rubro-negros, a estrela de Gabigol tem brilhado intensamente no comando da vitoriosa geração. O reconhecimento, tardio para muitos críticos, foi confirmado com a volta à Seleção para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Com o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o atacante tem como motivação é manter o Flamengo em outro patamar, buscando os títulos da Libertadores, Brasileiro...