Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:59

Rio - Com algumas negociações por atletas de peso do Rubro-Negro em andamento, os dirigentes do Flamengo vêm tratando o assunto com cautela e tendo que lidar com grande interesse de clubes do exterior. O mais presente em declarações sobre negociações é Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Em entrevista ao ‘Os Donos da Bola’, ele explicou a situação do meia Éverton Ribeiro.

"Hoje não tem absolutamente nada. Teve uma proposta no começo do ano, mas por estarmos naquele final de temporada louca, a gente nem pensou em situação nenhuma. Não queríamos perder o Éverton faltando dez jogos para o fim do Brasileiro. A janela está abrindo agora, não temos como prever o que vem pela frente", disse o dirigente do Flamengo.

Criticado por parte da torcida devido a sua queda de rendimento, o meia ainda conta com o prestígio do técnico Rogério Ceni e deve ser relacionado para o próximo duelo do Flamengo, nesta quinta-feira (27), diante do Vélez, pela Libertadores.