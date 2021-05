Implacável, Gabigol soma nove gols em 13 finais com a camisa 9 do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:08

Rio - O Flamengo conquistou o título do Carioca e Gabigol marcou duas vezes na vitória sobre o Fluminense. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira destacou os números do centroavante pelo Rubro-Negro.

"O Gabigol tem uma marca assustadora em jogos decisivos. Se olharem, em praticamente todos os jogos que o Flamengo precisou ele marcou. É algo impressionante a história que ele vem escrevendo pelo clube", afirmou.

Publicidade

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e vem acumulando muitos títulos pelo clube carioca. Na opinião de Mauro Cezar Pereira, o jogador está marcado definitivamente de uma forma ímpar na história do Rubro-Negro.



Publicidade

"É para o torcedor do Flamengo olhar para ele e ver e falar sobre isso nos próximos 50 anos. É uma geração vitoriosa, mas que tem nele o seu maior expoente", disse.