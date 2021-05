Com 13 pontos e nove rebotes, Yago, mais uma vez, foi peça-chave na vitória do Flamengo sobre o São Paulo Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 22:29 | Atualizado 24/05/2021 22:33

Rio - Deu Flamengo no segundo jogo da decisão da NBB. Com a suada e apertada vitória por 82 a 81 sobre o São Paulo, na noite desta segunda-feira, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro abriu 2 a 0 na série melhor de cinco e pode confirmar o bicampeonato nacional no jogo 3 da decisão, quinta-feira, às 18h30, novamente no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez chega na final da NBB, o São Paulo precisa reação milagrosa, com três vitórias seguidas para ser campeão. Invicto em 2021, o Flamengo perdeu apenas duas vezes na temporada, uma delas para os são-paulinos. O placar, no entanto, resume bem o equilíbrio e alto nível da disputa de duas pesadas camisas.

Publicidade

Multicampeão pelo Flamengo, Marquinhos terminou o jogo como cestinha rubro-negro, com 16 pontos, seguido por Olivinha e Yago, herói na primeira vitória da série final, ambos com 13 pontos. Pelo São Paulo, Georginho foi o destaque com 25 pontos.