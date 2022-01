Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Paulo SousaFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/01/2022 11:45

Rio - O Flamengo terá uma novidade em seus treinos já nesta segunda-feira. De acordo com o portal "S1 Live", a pedido de Paulo Sousa, os jogadores, que ganharam folga do treinador no último domingo, terão treino em período integral pelos próximos dias.

Desde que chegou ao Flamengo, Paulo Sousa vem tendo pouco tempo para descansar. Além do trabalho com o grupo principal, ele também tem acompanhado de perto o treino dos jovens que iniciarão a disputa do Campeonato Carioca. No último sábado, ele acompanhou um jogo-treino contra o Nova Iguaçu, em que o Rubro-Negro foi derrotado. Apesar do resultado ruim, Yuri de Oliveira e Werton se destacaram.

Nos próximos dias, a equipe continuará sua preparação com o técnico Fábio Matias e Paulo Sousa deve continuar acompanhando de perto. Na próxima quarta-feira, haverá outro jogo-treino com o Boavista, já de olho na estreia do Carioca.