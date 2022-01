Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 17/01/2022 12:39

Rio - Depois de 8 temporadas, a passagem de Isco pelo Real Madrid vai chegando ao fim. O meio-campista não está nos planos da equipe espanhola, e não terá seu contrato renovado, deixando o clube no final da atual temporada europeia.

Isco, meio-campista do Real Madrid. GABRIEL BOUYS/AFP Segundo o portal Torcedores, o atleta, que havia sido sondado pelo Newcastle e pelo Milan, foi oferecido para diversos clubes, incluindo o Flamengo. Porém, o salário do espanhol, de 6 milhões de euros por temporada (cerca de R$37,8 milhões na cotação atual) dificulta uma possível contratação do Rubro-Negro.

Antes de ser colocado à disposição no mercado da bola, Isco recebeu sondagens de equipes do Catar, Emirados Árabes, Estados Unidos e Arábia Saudita. No entanto, o desejo do meio-campista é de continuar atuando em clubes europeus.

Ainda segundo o portal, o técnico Paulo Sousa ficou contente em saber que Isco foi oferecido ao Flamengo. O português é fã do meio-campista, por conta de sua qualidade e visão de jogo, mas o treinador está ciente que o atleta não cabe no orçamento do clube.

Isco possui 29 anos, e está na sua 8ª temporada pelo clube merengue. O atleta, revelado pelo Valência, conquistou 17 títulos pelo Real Madrid, atuando em 346 partidas e marcando 52 gols pela equipe.