Ezequiel Barco (direita) comemora o gol do Independiente sobre o Flamengo na final da Sul-Americana em 2017 - AFP

Publicado 17/01/2022 13:19

Rio - Buscando se reforçar para esta temporada, o Flamengo abriu negociações com o meia-atacante Ezequiel Barco, do Atlanta United. O Rubro-Negro já tem conversas com o clube americano e a expectativa de é de que a negociação avance nos próximos dias. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Velho conhecido da torcida Rubro-Negra, Barco marcou o gol que deu o título da Sul-Americana ao Independiente, clube que defendia na época, em 2017, sobre o Flamengo. Aos 22 anos, o argentino é tratado como uma das grandes revelações do país nos últimos anos.

Titular do Atlanta na última temporada, o camisa 8 não deve permanecer no clube nesta temporada. Há uma regra na MLS (Major League Soccer) de que apenas três jogadores por time podem ter um salário acima do teto imposto pela liga. Barco seria o quarto nome do elenco, o que seria contra a regra e, portanto, não deve seguir em solo norte-americano, onde está desde 2018.