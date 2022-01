Andreas Pereira - Reprodução

Publicado 17/01/2022 13:20

Rio - A primeira investida do Flamengo na tentativa de compra do meio-campista Andreas Pereira foi recusada pelo Manchester United, segundo informações da ESPN. A proposta inicial do clube carioca, no valor de 6.7 milhões de euros (cerca de R$ 50.2 milhões na cotação atual), não agradou o clube inglês, que definiu o valor de 10 milhões de libras (R$ 75.4 milhões) para liberar o atleta de forma definitiva.

Andreas, que está emprestado ao Flamengo até junho deste ano, comunicou ao Manchester United, em dezembro, sua preferência em permanecer na equipe brasileira, o que pode ser essencial nas conversas com os Red Devils.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo em agosto de 2021, com a missão de substituir Gerson, que foi negociado com o Olympique de Marselha (França). O belga atuou em 24 jogos com a camisa do Flamengo, e marcou 5 gols.