Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz e diretor de futebol, Bruno Spindel. - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/01/2022 15:06

27/10/2018 - AGÊNCIA DE NOTîCIAS - PARCEIRO -Campeonato Brasileiro - Corinthians x Bahia - Sao Paulo, SP - Romero do Corinthians e Elber do Bahia, Corinthians durante partida valida pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 na Arena Corinthians, zona leste da capital.- Foto: Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Com a provável saída de Michael para o mundo árabe, o nome de alguns atacantes começam a ser especulados no Flamengo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o nome de Ángel Romero, ex-Corinthians, foi oferecido ao Rubro-Negro.