Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/01/2022 16:10

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de 64 anos, testou positivo para a Covid-19, em teste realizado na manhã desta segunda-feira (17), segundo informação do UOL.

Landim passou por uma bateria de exames, onde foi detectada a presença do vírus em seu corpo. O presidente cumprirá isolamento nos próximos dias. De acordo com novo protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, o isolamento pode ser de apenas cinco dias para pacientes assintomáticos, com necessidade de usar máscara até o sétimo dia.

O dirigente rubro-negro já havia se contaminado com o vírus em setembro de 2020, quando um surto do novo coronavírus atacou os atletas, dirigentes e a comissão técnica do Flamengo. Na ocasião, 15 jogadores, o treinador Domènec Torrent e seus auxiliares, além de Rodolfo Landim e Marcos Braz haviam testado positivo para a Covid-19, o que fez com que o clube tivesse que disputar jogos com um grande número de atletas do elenco sub-20.

Esta é a segunda leva de testes no Ninho do Urubu. Na primeira, apenas o lateral-direito Matheuzinho havia testado positivo, e teve que ficar em isolamento.