Atacante Michael pode deixar o Flamengo em 2022Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/01/2022 16:41

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira, do podcast "Posse de Bola", do portal "UOL Esportes", projetou o futuro do atacante Michael, do Flamengo, nesta segunda-feira, após o jogador receber uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, que irá disputar o Mundial de Clubes. Por outro lado, o Rubro-negro considera o valor abaixo do que espera a diretoria pelo atleta.

"A proposta inicial, é bom lembrar que o Flamengo tem 80% dos direitos do jogador, então se você trabalhar em reais, o quanto o Flamengo pagou e o quanto o jogador renderia ao Flamengo agora, pela proposta inicial, o Flamengo ganharia menos do que ele pagou, porque ele tem 80%. Agora, se eles aumentarem a proposta e o Flamengo ficar, digamos, com os US$ 8 milhões oferecidos, você faz a conversão e aí tem mais ou menos US$ 1 milhão de lucro, vai dar uns R$ 5 ou 6 milhões de lucro para o Flamengo", afirma comentarista Mauro Cezar Pereira no 'Posse de Bola'.

"Michael não valia os 7,5 milhões de euros que o Flamengo pagou por ele. Foi um momento pré-pandemia, muita empolgação, o Jesus pedindo jogador, o Flamengo foi lá e contratou o jogador. Mas no ano passado ele se valorizou, é outro momento. O Michael há um ano era uma situação e agora é outra, ele fez muitos gols, foi um dos goleadores do campeonato", concluiu.