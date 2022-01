BAP, dirigente do Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 17/01/2022 16:29

Nome influente da gestão do presidente Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Baptista publicou uma mensagem a respeito da situação do Flamengo no mercado. O membro do comitê de futebol e presidente do Conselho de Administração do clube afirmou que empresários oferecem jogadores ao Rubro-Negro e, depois, é noticiado o "interesse" do clube, o que não seria verdade. O dirigente, contudo, não deixou claro qual especulação teria motivado a publicação.



"Todo ano os rumores de que o jogador A ou B estão em “negociações” com o clube. Agentes ligam mesmo oferecendo seus “produtos”. Ato contínuo, espalham nas redes sociais que existe a “conversa”, o “interesse”. O planejamento é feito para termos foco, prioridades. Que não vão mudar", publicou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em suas redes sociais nesta segunda.



Até o momento, o Flamengo não contratou nenhum atleta para 2022. Por outro lado, nove jogadores já tiveram as saídas do clube acertadas: Kenedy, Bruno Viana, Hugo Moura, Vitor Gabriel, Piris da Motta, Max, João Lucas, César e Bill.



Isso não significa que o Flamengo não está atrás de reforços. Depois de priorizar a chegada de um técnico e comissão técnica, o departamento de futebol trabalha para atender aos pedidos de Paulo Sousa, que identificou as carências do elenco. O Flamengo busca goleiro, zagueiro, volante e atacante - sendo o último devido à saída não esperada de Kenedy, que voltou ao Chelsea.