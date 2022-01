Piris da Motta - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/01/2022 17:46

Rio - É oficial: o volante Piris da Motta e o auxiliar técnico Maurício Souza não tem mais vínculo com o Flamengo. A rescisão de ambos foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta segunda-feira.



Piris da Motta foi vendido ao Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5,5 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do volante.



De olho numa possível transação futura, o Flamengo ainda permanecerá com 20% dos direitos de Piris, que fica com 10% da totalidade (saiba mais). O volante, inclusive, se despediu dos companheiros de equipe na última segunda-feira.



Maurício Souza, por sua vez, confirmou a saída do Flamengo também na última segunda-feira. O ex-auxiliar técnico do Rubro-Negro, em entrevista recente à Rádio Globo, contou bastidores da demissão e revelou que Paulo Sousa "não queria ninguém de uma parte do clube na comissão".



- Quando eu voltei, pedi uma reunião com o Bruno Spindel perguntando como ficaria a minha situação. Ele me pediu para aguardar e, em seguida, me chamou para a sala. Spindel me contou que teve algumas conversas com Paulo Sousa e que ele (o treinador) estava irredutível quanto a comissão dele. Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão, essas foram as palavras do Spindel. Eu aceitei numa boa. Me levantei e fui embora. Como falei, é um ciclo que se encerra, que me pegou de surpresa, não esperava isso - contou.