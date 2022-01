Paulo Sousa votou em Lewandowski para o prêmio 'The Best', da Fifa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Paulo Sousa votou em Lewandowski para o prêmio 'The Best', da FifaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Rio - O técnico Paulo Sousa, do Flamengo, votou no centroavante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, da Alemanha, para o prêmio "The Best", da Fifa, ainda sob o comando da seleção polonesa. Nesta segunda-feira, o experiente atacante foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador do mundo, desbancando Lionel Messi e Mohamed Salah.

Antes de acertar com o Rubro-negro, Paulo Sousa e centroavante Lewandowski tinham uma boa relação durante a passagem pela seleção polonesa. Por outro lado, após o anúncio oficial do Rubro-negro, o jogador afirmou que ficou "incrédulo e chocado" com a saída do técnico português.

O centroavante Lewandowski disputou 69 partidas e marcou 69 gols, somando Bayern de Munique e seleção polonesa, na temporada 2020/21. Neste caso, o atleta polonês se igualou ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho com dois prêmios de melhor do mundo. Além disso, se juntou a Modric e Cannavaro, como os jogadores mais velhos a conquistarem o prêmio.