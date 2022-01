Paulo Sousa - AFP

Publicado 17/01/2022 20:29 | Atualizado 17/01/2022 21:41

Rio - O apresentador Milton Neves, da Band, questionou as exigências do técnico Paulo Sousa, do Flamengo, no programa "3º tempo" no último domingo. O jornalista afirmou que o treinador português "não vai durar muito" e que as ordens podem irritar os jogadores no elenco rubro-negro.

"O negócio é o seguinte, nosso amigo (Paulo Sousa) chegou lá no Flamengo já com essa pentelhação: ‘celular na hora do almoço não pode entrar nem na cozinha’, essa coisinhas enchem o saco de jogador, temos dois ex-jogadores aqui", disparou Milton Neves.

"Todo mundo tem que jantar depois do jogo, mesmo que o cara não esteja com fome. Isso é frescura! Se você chega em um Romário, em um Edmundo, esses caras que tem a cabeça realmente pra jogar bola, essas frescurinhas enchem o saco. Esse cara não vai durar muito não, hein?", concluiu.