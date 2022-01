Atacante Michael pode deixar o Flamengo em 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Atacante Michael pode deixar o Flamengo em 2022Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/01/2022 20:57

Rio - O jornalista Osvaldo Pascoal afirmou que não existe jogador igual ao atacante Michael, do Flamengo. Durante o programa "ESPN FC", nesta segunda-feira, o comentarista relembrou interesse do Al Hilal, da Arábia Saudita, no atleta e destacou que "não venderia".

"Eu não venderia o Michael, não tem jogador igual a ele. O Ferreirinha está sendo cogitado, mas não sei se daria certo, vai ser uma aposta. Se vender o Michael para contratar o Ferreirinha vai estar trocando dinheiro, e trazendo um jogador que deu muito certo para trazer um que é uma incógnita. Não dá pra cravar que daria certo", destaca Osvaldo Pascoal na 'ESPN'.

Além do jornalista Osvaldo Pascoal, o comentarista Mauro Naves destacou que o Flamengo poderia lucrar com a venda do atacante Michael por um valor em torno de R$ 20 milhões. Por outro lado, ressaltou a importância do atleta para o Rubro-negro.

"Se for colocar em pauta quanto comprou x proposta do Al Hilal, vai ser um lucro de R$ 20 milhões. Mas se eu fosse dirigente do Flamengo, não negociaria o Michael, nem queria saber desse lucro. Se fosse um carro, uma casa seria excelente. Mas estamos falando de um jogador que fez uma grande temporada em 2021, está engajado com a torcida, é o 12º jogador do Flamengo, foi o artilheiro da equipe no último Brasileirão", concluiu.