EdmundoFoto: Reprodução/Band

Publicado 17/01/2022 21:39

Rio - O ex-jogador Edmundo destacou a última temporada do atacante Michael, do Flamengo, no programa "3º tempo", da Band, no último domingo e aproveitou para comparar o jogador com o meio-campista Soteldo, do Toronto FC, da MLS (Major League Soccer), recentemente especulado no Rubro-negro.

"Eu acho que o Michael entrega mais. Faz mais gols, pelo menos falando pela última temporada, pelo que ele fez pela camisa do Flamengo, foi o grande destaque do Flamengo na temporada passada", disse o ex-jogador Edmundo no '3º tempo'.



O apresentador Milton Neves comentou sobre a possível venda do atacante Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e lamentou que a transferência deve ser realizada por "não ter grife", mesmo tendo sido um dos destaques do Flamengo na última temporada.