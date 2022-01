Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/01/2022 09:23

Rio - Após uma longa negociação, o Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação do meia Arrascaeta. O uruguaio assinou novo vínculo com o time carioca até o fim de 2026.

Para sacramentar o novo acordo, o Flamengo adquiriu os direitos econômicos do jogador que pertenciam ao Defensor-URU, conforme previsto em cláusulas. O Rubro-Negro fará um pagamento à vista por 12,5% dos direitos do uruguaio.

A novela sobre a renovação de Arrascaeta se arrasta desde o início de 2021. Por contrato, o Flamengo seria obrigado a fazer a compra junto ao Defensor caso o atleta atingisse 4 mil minutos jogados em 2019 e 2020, o que não foi o caso. Mesmo assim, o empresário do jogador impôs como condição para a renovação a compra dos direitos econômicos que pertenciam ao time uruguaio.

Arrascaeta está no Flamengo desde 2019 e entrou para a história do clube ao conquistar diversos títulos. Foram dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e três Cariocas.