Cristian, ex-Flamengo - Reprodução

Publicado 18/01/2022 10:29

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o volante Cristian relatou ter passado por um drama ao longo de sua carreira. Em entrevista ao "Flow Sport Club", ele contou que chegou ao fundo do poço em 2019, quando deixou o São Caetano.

“Eu tinha parado depois que fui para o Grêmio, depois o São Caetano. Aconteceram coisas pessoais e eu desencanei do futebol. Tive depressão. Ficava trancado no quarto, não queria saber de bola, não via jogo, não via mais nada. Foi uma coisa bem pesada, não queria mais saber", disse Cristian.

"Fiquei um ano sem jogar mesmo. Aconteceram algumas coisas pessoais, quando eu olhei estava fundo do poço. Eu não estava pensando em parar, tinha saído do Grêmio, tinha propostas para jogar Série B, Série A. Me encontrei em um quarto escuro, com um monte de problema na cabeça que caíram no meu colo. Eu realmente achei que ia para outro lugar… Não queria mais saber de ninguém, mais nada”, completou.