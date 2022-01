Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/01/2022 11:54

Rio - Fã declarado do "BBB", Gabigol aproveitou a noite de estreia do programa, na última terça-feira, para brincar sobre uma possível participação no programa. Em sua conta no Twitter, o jogador do Flamengo compartilhou um post de sua loja sobre o assunto.

"Hoje começa o maior reality show do Brasil e o nosso craque é fã e estará grudado na TV acompanhando tudo! Já pensou ele na casa mais vigiada do país?", escreveu a Gabigol Store.

"Campeão ou fora na primeira semana", respondeu Gabigol.

Apesar da ausência de Gabigol, o reality conta com outros dois esportistas: o surfista Pedro Scooby e o velocista Paulo André Camilo.