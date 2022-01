Cabañas em Flamengo x América-MEX, em 2008 - Reprodução

Publicado 18/01/2022 13:26

Rio - A eliminação do Flamengo para o América-MEX, nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2008, é lembrada como um dos maiores vexames da história da competição. O Rubro-Negro, havia vencido o jogo de ida, no México, por 4 a 2, e podia perder por até dois gols que garantiria sua classificação para as quartas de final. Porém, no duelo de volta, no Estádio do Maracanã com quase 50 mil pessoas, o América dominou a equipe carioca, e acabou vencendo por 3 a 0, com direito a dois gols de Cabañas, garantindo a eliminação do clube brasileiro.

Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, o volante Cristian, que havia sido poupado na partida, revelou que havia um clima de "oba-oba" para o duelo contra a equipe mexicana.

"Foi um jogo muito diferente de tudo o que eu já participei. A gente tinha jogado lá, ganhado de 4, América do México com Cabañas… Jogamos super bem aquele jogo. Quando voltamos para o Maracanã, a semana foi muito mal preparada".



"Começou o boato de que o Joel ia embora para a Copa do Mundo. O Flamengo é muito diferente, começou aquele oba-oba, Maracanã… Tudo deu errado. Na semana tudo deu errado. O caminho que a gente fazia para ir para o Maracanã, erraram o caminho. Tinha festa na rua, dentro do ônibus todo mundo achando que ia ganhar. No jogo ele poupou eu, Fábio Luciano e mais alguns. Todo mundo achava que acabou. Vou falar para você… Era muito gol que a gente tinha que tomar. Foi sacanagem", disse o ex-jogador de Flamengo e Corinthians.

O confronto, marcou a despedida do técnico Joel Santana do Rubro-Negro. No podcast, Cristian ainda criticou as substituições feitas pelo treinador. Quando o placar ainda era de 2 x 0 para os mexicanos, Joel colocou o time pra frente, tirando os volantes Kleberson e Jailton, para a entrada dos atacantes Obina e Diego Tardelli.

“Para você ver que não aconteceu como a gente queria, quando tomamos o primeiro, o segundo, a gente podia tomar mais um, ai o Joel, perdidinho… Na semana anterior ele me tirou e o Ibson e colocou Obina e Tardelli. Ele fez quase a mesma substituição. Ele estava meio que… Estava todo mundo meio perdido.”

Cristian, que hoje é atleta do Sport Club Atibaia, ainda revelou sobre a reação da torcida e dos jogadores após a eliminação.



"Saí 4 horas da manhã do maracanã, torcida quebrando os carros do Bruno, do Souza e do Tardelli."

"Eu e Angelim, que moravamos em Copacabana, ficamos na escada conversando, para entender o que passava nesse dia ai", disse o volante.