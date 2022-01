Gabigol participou de amigo oculto de Neymar - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/01/2022 13:57

Rio - Os conselheiros do Flamengo aprovaram, em votação realizada na última segunda-feira, a extensão do contrato do Flamengo com a Adidas. O Rubro-Negro assinará com a empresa, que faz suas camisas desde 2013, até 2025.

O novo acordo será retroativo, com data de início em 1 de maio de 2021. Por conta disso, o clube irá acrescentar aos valores atuais mais R$ 35 milhões para o período de maio de 2021 a abril de 2022. Para este ano, o clube deve ganhar outros R$ 35 milhões. A expectativa para os próximos dois anos é faturar cerca de R$ 75 milhões ao ano.

Além disso, o Flamengo não terá mais a obrigação de pagar a Adidas 8,5% dos patrocínios da camisa que não sejam o master e costas superior.