Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro - Foto: Reprodução/FLATV

Publicado 18/01/2022 14:15

Rio - Após muitos rumores, o meia-atacante Juan Quintero, de 29 anos, já tem o seu destino definido. Especulado no Flamengo, o atleta, que estava no Shenzen F.C., da China, acertou o seu retorno ao River Plate.

Juan Quintero está de volta ao River Plate Reprodução

A diretoria Rubro-Negra tinha a intenção de reforçar seu elenco com atletas que podem disputar posição com Everton Ribeiro e Arrascaeta, além de atuar pelas pontas, especialmente por conta do retorno de Kenedy ao Chelsea, e de uma possível saída de Michael.

Quintero chega para a sua segunda passagem no River Plate. Na primeira, o atleta chegou por empréstimo, em 2018, e foi comprado em 2019 por 3.5 milhões de euros. O colombiano foi transferido para o clube chinês em 2021, sendo adquirido pelo valor de 8.5 milhões de dólares.

Mesmo jogando em um dos principais clubes da liga chinesa, Quintero acabou não tendo o sucesso e o destaque que esperava, e deixou o clube com 21 jogos disputados e apenas um gol marcado.