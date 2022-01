Arrascaeta e Gabigol - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/01/2022 14:53

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, comemorou a renovação de contrato do meia-atacante Arrascaeta nesta terça-feira. Nas redes sociais, o jogador "dedurou" que já sabia que o atleta uruguaio iria estender o vínculo com o Rubro-negro.

Em seguida, Arrascaeta não perdeu tempo e respondeu a publicação de Gabigol. "Faz e me abraça", destaca o jogador uruguaio nas redes sociais. Além do atacante, o vice-presidente de futebol, Marcos Brazo, agradeceu que o meia-atacante "atendeu" a sua ligação durante o anúncio da renovação nas redes sociais do Flamengo.