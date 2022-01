Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Paulo SousaFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/01/2022 15:28

Rio - O diretor de futebol do Corinthians, Roberto Andrade, criticou as exigências do técnico Paulo Sousa, do Flamengo, durante o programa "Arena SBT" nesta terça-feira. Na ocasião, o dirigente afirmou que os pedidos do treinador português podem "encurtar" a passagem pelo Rubro-negro.

"Ele vai demorar lá menos tempo que o trem numa estação. Com essa mentalidade de dar bronca, chicotada, tira o telefone e vai almoçar todo mundo junto", dispara diretor de futebol Roberto de Andrade. Em seguida, o comentarista Mano questiona se o técnico Paulo Sousa irá durar muito tempo no Flamengo nesta temporada. Por sua vez, o dirigente acredita que não deva permanecer por muito tempo.

Por outro lado, além de fazer vários pedidos ao Flamengo, o técnico Paulo Sousa promoveu melhorias nos gramados do CT do Ninho do Urubu e a instalação de um telão para corrigir e ajustar o treinamento tático.