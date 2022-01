Marcos Braz - Divulgação

Publicado 18/01/2022 16:10 | Atualizado 18/01/2022 17:08

Rio - O atacante Brian Rodríguez, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, está sendo pretendido por diversos clubes, entre eles o Flamengo. De acordo com o portal "GHZ", o jogador, de 21 anos, que tem passagem pela seleção do Uruguai, entrou na mira do Internacional, Rubro-negro e também do Real Sociedad, da Espanha.

Brian Rodríguez vira alvo do Flamengo Foto: Divulgação/AFP

Entre os clubes interessados, o Internacional foi o único que apresentou uma proposta oficial por empréstimo para o atacante Brian Rodríguez. Por outro lado, caso a negociação não avance, o clube espanhol pretende fazer um forte investimento para adquirir o passe do atleta.



Revelado pelo Peñarol, do Uruguai, o atacante tem uma passagem pelo Almería, da Espanha. Com a camisa do Los Angeles FC, Brian Rodríguez atua há três temporadas pelo clube americano, onde disputou 49 partidas e marcou sete gols.