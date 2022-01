Ana Luísa, de apenas 12 anos, viralizou na internet com seu video treinando ginástica numa laje, no Morro do Borel. - Reprodução/C.R. Flamengo

Rio - Um vídeo de uma menina de 12 anos treinando ginástica em uma laje, no Morro do Borel, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Ana Luísa, tem o sonho de se tornar ginasta, imagens dela treinando debaixo de sol forte, e com equipamentos improvisados, causaram comoção.

"Em 2021, comecei a procurar vídeos no Youtube para aprender os movimentos que podia fazer. Foi quando vi os vídeos da Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa e comecei a fazer", contou Ana Luísa ao G1.

Na última semana, a jovem foi convidada pelo Flamengo para fazer um teste dentro do clube, e acabou sendo aprovada. Com isso, Ana Luísa irá receber uma bolsa para treinar no Ginásio Claudio Coutinho, na Gávea e se aperfeiçoar na modalidade. Ela também havia recebido proposta do Tijuca Tênis Clube.

Ana foi recebida na Gávea por toda a comissão técnica da ginástica artística e treinou ao lado da campeã olímpica Rebeca Andrade e de suas companheiras de equipe Flavia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira. Também estiveram presentes o presidente da Federação de Ginástica do Rio de Janeiro, Bruno Chateaubriand e o Secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca.

Antes de ir embora, a menina deixou um recado, garantindo que vai em busca do seu sonho.



"Meu maior sonho é ser campeã brasileira e fazer parte da Seleção. Quero viajar o mundo todo, trazendo muitas medalhas. E disputar uma olimpíada, claro", revelou a promessa do esporte.