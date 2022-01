Mauricio Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/01/2022 17:03

Rio - Ex-auxiliar técnico do Flamengo, Maurício Souza rasgou elogios ao talento do goleiro Hugo em entrevista ao "Charla Podcast". No entanto, ressaltou que o atleta cometeu alguns deslizes fora de campo que acabaram influenciando em seu desempenho.

“O que atrapalhou o Hugo foi esse deslumbre, de quando passa para o profissional, aumenta o salário, e ele não teve sabedoria para encarar o momento com tranquilidade, entender que é muito pouco perto do que ele pode conquistar. Ele comete alguns erros dentro do campo, fora do campo, falta de concentração, falta de foco, e culmina naquele lance com o Rogério (contra o São Paulo), que ele falha no jogo da Copa do Brasil. O Rogério deixa de ser um pouco simpático a ele”, disse Maurício.

Apesar da fala, Maurício defendeu Hugo das críticas por não saber jogar com os pés. Ele ainda apostou que o jovem será o substituto de Diego Alves quando o camisa 1 deixar o Flamengo.