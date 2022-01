Isla Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Isla Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

18/01/2022

Rio - O lateral-direito Isla, do Flamengo, será mais um desfalque para o Rubro-negro nas primeiras partidas do clube carioca no início da temporada. O jogador foi convocado pelo Chile para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Catar.

Além do jogador chileno, o atacante Gabigol e meia-atacante Everton Ribeiro foram convocados para os jogos do Brasil nas próximas semanas. Em casa, a seleção chilena enfrenta a Argentina no próximo dia 27, pela 15ª rodada. Fora de casa, encara a Bolívia, quatro dias depois.

A seleção do Chile ocupa a sexta colocação na tabela das Eliminatórias, e precisa de um triunfo nas últimas quatro rodadas para arrancar uma vaga na Copa do Mundo, no Catar, em novembro.