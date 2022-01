Arrascaeta exalta Paulo Sousa, do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/01/2022 21:32

Rio - O Flamengo iniciou 2022 sob nova direção: Paulo Sousa chegou ao clube e, da sua maneira, está conquistando o elenco e dando sua cara ao dia a dia no Ninho do Urubu. Nesta terça, o meia Giorgian De Arrascaeta - que acertou a renovação do contrato até 2026 - fez elogios ao início de trabalho do técnico.



- É um cara que é muito respeitado por todos os jogadores. Tem trazido uma ideia nova, e a gente tem que, o mais rápido possível, assimilar isso. Os treinos estão sendo muito bons. Então, tomara que, juntos, possamos conquistar coisas importantes - afirmou o uruguaio, nesta terça, em entrevista à FlaTV.



O elenco profissional do Flamengo, que se reapresentou no dia 10 de janeiro, está em sua segunda semana de treinos sob o comando de Paulo Sousa. O Campeonato Carioca tem início na próxima quarta, dia 26, mas o Rubro-Negro atuará nas primeiras rodadas com uma equipe alternativa, formada por jovens das divisões de base e dirigida pelo treinador Fábio Matias, do Sub-20 do Fla.