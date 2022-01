Marcos Braz - Divulgação

Éverton Cebolinha Foto: Lucas Figueiredo/CBF Rio - Com a possível saída de Michael, o Flamengo já começa a analisar o mercado em busca de um substituto. Segundo o jornal "A Bola", um dos jogadores que estaria na mira do Rubro-Negro é Everton Cebolinha, ex-Grêmio e que atualmente defende o Benfica.

Apesar do interesse, a tendência é que a equipe rubro-negra tenha concorrência caso queira fechar com o atacante da seleção brasileira. Palmeiras e Atlético-MG também demonstraram interesse e fizeram uma consulta pelo atleta. No entanto, até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao Benfica. O clube português não estaria disposto a facilitar uma saída, já que desembolsou 20 milhões de euros para contratar Everton junto ao Grêmio.

Na atual temporada, Cebolinha disputou 27 jogos pelo Benfica, marcando cinco gols e dando quatro assistências. O jogador é um dos xodós do técnico Tite e vive expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo no fim do ano.