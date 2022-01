Marcos Braz está no mercado em busca de reforços - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/01/2022 09:49

Rio - O Flamengo, clube que costuma trazer diversas contratações na janela de transferências do começo do ano, está mais discreto em 2022. O Rubro-Negro anunciou apenas a contratação do técnico português Paulo Sousa, e do lateral-direito paraguaio Santiago Ocampos, de 19 anos.

Porém, em entrevista ao "Canal Verdão Info", Douglas Ramon, pai de Endrick, jovem de 15 anos da base do Palmeiras, revelou o interesse do clube carioca em contar com o atleta, que vem sendo um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, o pai do jovem craque pediu que as conversas sejam encerradas, pois planeja que seu filho assine o primeiro contrato profissional com o Palmeiras, assim que completar 16 anos, no próximo dia 21 de julho.

Flamengo demonstrou interesse na contratação de Endrick, jovem de 15 anos do Palmeiras Cesar Grecco/Palmeiras

"Gente com contato de dentro do Flamengo me disse que estão dispostos a brigar na justiça e pagar o que fosse preciso pelo Endrick, caso a família queira. Não facho as portas, não sei o futuro, mas pedir para encerrar conversa nesse momento", disse o pai do atleta ao portal alviverde.

Além do Flamengo, Douglas afirmou que clubes internacionais também estudam sobre a contratação de Endrick.

"Sobre o interesse de clubes europeus, eu fui assistir alguns jogos do Palmeiras em Diadema (pela Copa São Paulo) e realmente estavam alguns olheiros deles lá. No fim do jogo, vinham se apresentar pra mim, mas não houve uma situação de sentar e falar sobre propostas. Pra mim, não chegou nada, mas o interesse deles certamente existe".

Segundo a Coluna do Fla, o Barcelona é um dos clubes interessados no jovem de 15 anos. Porém, os espanhóis aguardam o jovem ser promovido ao elenco profissional do alviverde, para poder fazer uma proposta, semelhante com o que aconteceu com o Real Madrid na contratação de Vinícius Júnior.