Andreas PereiraReprodução

Publicado 19/01/2022 11:27

Rio - Andreas Pereira foi o grande vilão do Flamengo na final da Copa Libertadores da América de 2021. O meia acabou não conseguindo dominar uma bola, no primeiro tempo da prorrogação, e fez com que Deyverson ficasse cara a cara com o goleiro Diego Alves, e fizesse o gol do título do clube alviverde.

Ao ser substituido por Renato Gaúcho, aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação para a entrada de Pedro, era nítida a tristeza do atleta de 26 anos, que ficou desolado no banco de reservas.

Maurício Souza, ex-auxiliar técnico do Flamengo, contou ao programa Charla Podcast, sobre a reação do meio-campista belga logo após a derrota para o Palmeiras.

"O (vestiário) era um velório. O Andreas ficou muito arrasado. (...) Ele sabe que errou. Sabe que não teve erro coletivo. Foi um erro individual. Ele assumiu, sentiu muito. No dia seguinte, eu falei com ele. Ele era um dos grandes destaques do time, um dos que estava jogando melhor, carregando o time para a frente, pegando a bola, se movimentando. E aconteceu".

Maurício ainda revelou que o Flamengo liberou o atleta de atuar no jogo seguinte, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, Andreas insistiu e atuou em campo nos 90 minutos do confronto.

"Na sequência, tinha um jogo contra o Ceará, o clube liberou ele de jogar, ele ficou muito mal. Acaba que o erro que culminou da derrota saiu do pé dele. Não tem como falar. (...) Ele foi muito valente quando quis jogar contra o Ceará ainda abatido. Visivelmente. Eu perguntei se ele não queria começar no banco porque vai que a gente começa perdendo e eu preciso tirar ele. Como seria a reação da massa? Ele falou que não tinha problema, que queria encarar e que não teria problema para começar a jogar. A reação da torcida surpreendeu, mas acho que se explica pelo contexto da final."

O ex-auxiliar do rubro-negro ainda valorizou o meio-campista, e disse que o jogador não merece ser atacado da forma que foi.

"O Flamengo não fez o jogo do ano, mas foi melhor que o Palmeiras. Foi um erro muito individual. Seria covardia atacar o garoto dessa maneira", acrescentou.