Andreas Pereira - Reprodução

Andreas PereiraReprodução

Publicado 19/01/2022 13:09

Rio - O Flamengo não medirá esforços para contratar Andreas Pereira em definitivo. De acordo com o site "GE", o clube rubro-negro tem algumas cartas na manga para convencer o Manchester United a abaixar o preço pedido pelo atleta.

Segundo o portal, a ideia do time rubro-negro é usar a vontade do jogador para convencer o Manchester United. Além disso, o contrato de Andreas se aproxima do fim, e uma venda poderia ser interessante para o clube europeu, que terá que buscar reforços nesta janela.

Andreas Pereira está emprestado ao Flamengo até o dia 30 de junho. Para vendê-lo em definitivo, o United deseja receber, pelo menos, 10 milhões de libras, cerca de R$ 75.4 milhões. O Flamengo chegou a oferecer 8 milhões de euros (R$ 50 milhões), valor que foi recusado pelos ingleses.