Com medo da agulha, Carlos Eduardo Ribeiro chegou a fechar os olhos no momento de receber a vacina - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/01/2022 14:35

Como tem sido desde a última semana, o elenco principal do Flamengo, nesta quarta-feira, se apresentou ao Ninho do Urubu para treinar às 8h. Com holofotes por conta de uma provável despedida nas próximas horas, Michael participou normalmente das atividades previstas pela comissão técnica.



A negociação entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançou na última noite, sendo que o Rubro-Negro já sinalizou que aceitará a oferta por 8,4 milhões de dólares (cerca de R$ 45,6 milhões). O atacante, apesar de estar interessado no acordo, ciente das altas cifras salariais, não tem "forçado a barra" para que o clube carioca agilize as tratativas - uma pendência quanto a percentual de direitos ainda está sendo alinhavada com o Goiás.



Em relação à atividade, vale destacar que Matheuzinho treinou com o grupo de Paulo Sousa e segue o seu processo para recuperar o tempo perdido, já que, por ter positivado para Covid-19, só pôde se reapresentar nesta segunda.

Rodrigo Caio, por sua vez, manteve o início de sua recuperação na fisioterapia do clube. O zagueiro recebeu alta hospitalar recentemente, mas não tem prazo para voltar aos gramados, após infecção em um dos pontos da artroscopia realizada no dia 7 de dezembro.