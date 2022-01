Atacante Michael pode deixar o Flamengo em 2022 - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/01/2022 16:06

Rio - O dirigente Edminho Pereira, do Goiás, desmentiu a informação de que o clube goiano teria a intenção de interferir na negociação do atacante Michael, do Flamengo, para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Em entrevista ao Feras do Esportes, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, a diretoria esmeraldina destacou que confia na cúpula rubro-negra.

"Eu disse ao Flamengo que o negócio que eles fizerem envolvendo o Michael eles tem toda a confiança do Goiás, nem era necessário nos comunicar, não procede que o Goiás tentou atrapalhar", destaca o dirigente Edminho Pereira, do Goiás, ao 'Feras do Esportes'.



Para concluir a negociação, o Flamengo deseja receber 8 milhões de dólares (cerca de R$ 46,5 milhões). O Goiás tem direito a 5% dos direitos econômicos do atacante Michael.