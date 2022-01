Bruno Henrique Pinto de dedica no Ninho do Urubu para voar com tudo pra cima do Red Bull Brasil - Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/01/2022 10:26

Rio - Assim como acontece no Maracanã, o Flamengo deseja implementar gramado híbrido - mistura de grama natural com sintética - no Ninho do Urubu. Segundo o portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro já iniciou conversas para fazer a mudança.

A empresa responsável por cuidar do gramado do Ninho é a mesma do Maracanã, o que deve levar a um desfecho positivo. Porém, não é uma negociação fácil, visto que mexeria em toda a estrutura do CT, além da questão financeira.

A ideia da diretoria do Flamengo com a mudança é fazer com que os jogadores se adaptem mais rápido ao novo gramado do Maracanã, uma vez que treinariam nas mesmas condições do estádio.

Caso implemente a mudança, o Flamengo será o primeiro clube do Brasil a ter um gramado híbrido em seu CT. A Neo Química Arena e o Beira-Rio já possuem esse tipo de material.