Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-NegroFoto: Reprodução/FLATV

Publicado 20/01/2022 11:51

Rio - O Flamengo segue no mercado da bola na busca de um atacante para compor seu elenco. Com a saída confirmada de Kenedy, que retornou ao Chelsea, da Inglaterra, e uma possível ida de Michael ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, o clube carioca monitora a situação de diversos atletas espalhados ao redor do mundo. Um dos atletas observados pelo Rubro-Negro, é Everton Cebolinha, ex-Grêmio e atualmente no Benfica, de Portugal.

Everton foi contratado pelo Benfica em Agosto de 2020, atendendo a um pedido do ex-tecnico da equipe, Jorge Jesus. O Brasileiro tem contrato com o clube português até o final de 2025. No entanto, seu desempenho na equipe não agrada os dirigentes, que devem negociar o atacante.

Everton Cebolinha atuando pelo Benfica José Manuel/Getty Images

O Benfica, por sua vez, deseja recuperar os 20 milhões de euros (cerca de R$123,2 milhões na cotação atual) que foram investidos para adquirir o jogador, além de manter com 20% de direitos econômicos do atleta, pensando numa venda futura. Já o Flamengo, deseja adquirir Everton por empréstimo, com opção de compra ao final do contrato. Além do clube carioca, Palmeiras e Atlético-MG também demonstraram interesse na contratação do atacante.

Everton é natural de Maracanaú, no Ceará, possui 25 anos, e veio da base do Grêmio. O atacante tem em seu currículo a artilharia da Copa América de 2019, além de ter ganho a chuteira de ouro da mesma competição. Pelo clube português, Everton atuou em 64 jogos e marcou 12 gols.