Pablo Marí atuando pelo ArsenalDivulgação

Publicado 20/01/2022 12:20

Rio - A Udinese anunciou, nesta quinta-feira (20), a contratração por empréstimo do zagueiro espanhol Pablo Marí, do Arsenal. O atleta, que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Flamengo, não vinha sendo utilizado no clube inglês e foi emprestado aos italianos até o final da atual temporada europeia. Pablo vestirá a camisa 22 no seu novo clube.

No entanto, com a saída do zagueiro dos Gunners, o Flamengo deixou de receber uma quantia milionária. Isto se dá por conta de uma cláusula no contrato do atleta, que, segundo a ESPN, o Rubro-Negro possuia um bônus pelas participações em jogos de Pablo Marí no Arsenal. O valor em questão era de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões na cotação atual) a cada 10 jogos disputados pelo defensor espanhol na equipe inglesa.

Porém, o bônus de participação não é valido para partidas disputadas pelo atleta em outro clube, mesmo ainda tendo contrato com o Arsenal. Com isso, o Flamengo deixa de desembolsar a quantia pelas participações do espanhol e aguarda uma possível volta do atleta aos Gunners ao final da atual temporada europeia. Tal negociação com a Udinese não agradou a diretoria do clube brasileiro.