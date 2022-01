Flamengo venceu o Boavista em jogo-treino - Divulgação

Flamengo venceu o Boavista em jogo-treinoDivulgação

Publicado 20/01/2022 12:41

A cerca de uma semana para a estreia no Carioca, o Flamengo deu prosseguimento à preparação com o time alternativo comandado por Fabio Marias e, na manhã desta quinta, enfrentou o Boavista em um jogo-treino no Ninho do Urubu, sob os olhares do técnico Paulo Sousa. O Rubro-Negro venceu por 5 a 4, com gols de André (2), Lázaro, Matheus França e Ryan Luka.



A pedido de Sousa, aliás, Lázaro, que tem treinado com o grupo principal nos últimos dias, participou da atividade com a equipe de Fabio Matias. O atleta de 19 anos tem impressionado o português no dia a dia.



Vale mencionar que o presidente Rodolfo Landim e Carlos Noval, gerente de transição do Fla, também observaram a atividade desta manhã no CT, sendo que Paulo Sousa trocou figurinhas a respeito dos Garotos do Ninho.

O Fla já havia realizado um amistoso com o Nova Iguaçu na semana passada, quando perdeu por 4 a 3. Na ocasião, o time iniciou com: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Lucas Gabriel; Yuri de Oliveira, Thiaguinho e Matheus França; Lázaro e André.

Depois da estreia contra a Portuguesa, no dia 26 de janeiro, o Flamengo tem pela frente o Volta Redonda, no dia 29, e o Boavista, no dia 2 de fevereiro. A princípio, o primeiro jogo com o técnico Paulo Sousa, com o grupo principal, será no clássico com o Fluminense, pela quarta rodada, no dia 6 de fevereiro.