Vice de futebol, Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/01/2022 16:00

Rio – O Flamengo segue atento no mercado, em busca de atletas para reforçarem seu elenco profissional, além de suprir as saídas de Kenedy e Michael. Um dos jogadores no radar do Rubro-Negro é o uruguaio Brian Rodríguez, do Los Angeles FC. O atleta, que trabalha ao lado de Arrascaeta na seleção do Uruguai, também interessa o Internacional.



“Flamengo está aí, só que lá a competitividade seria bem maior. No Inter, eu teria mais chances’. Ele me disse que o Flamengo tem leque bem maior de opções, e no Inter jogaria mais”, disse Adriano Freitas, goleiro e amigo próximo de Brian Rodríguez, em contato com o Esporte Band RS.

Brian Rodríguez atuando pela seleção uruguaia Divulgação



O atacante, que foi revelado pelo Peñarol, está nos Los Angeles FC desde 2019. Pelo clube, que disputa a Major League Soccer (MLS), Brian possui 49 jogos disputados e marcou sete gols. Em 2021, jogador chegou a ser emprestado para o Almería, clube da segunda divisão da Espanha, onde atuou por 16 jogos e não marcou gols. Pela seleção celeste, onde atua ao lado do camisa 14 do Flamengo, Arrascaeta, o jovem, de apenas 20 anos, marcou três gols em nove jogos disputados.