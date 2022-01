Paulo Sousa - Foto: Felipe Patiño/Flamengo

Paulo SousaFoto: Felipe Patiño/Flamengo

Publicado 21/01/2022 09:32

Rio - Os jogadores do Flamengo não têm tido vida fácil na pré-temporada comandada pela comissão técnica de Paulo Sousa. De acordo com o site "GE", a intensidade dos treinos vem chamando a atenção e alguns jogadores já disseram frases do tipo "Minha perna está igual a cimento" e "quero um pulmão a mais".

Os responsáveis por "tirar o coro" dos atletas rubro-negros são os preparadores Antonio Gómez e Lluis Sala. Mesmo sendo cansativo, os atletas têm comprado a ideia da dupla e se dedicado ao máximo nos treinamentos.

Em entrevista à Fla TV, Gómez chegou a detalhar a importância da intensidade aplicada em seu trabalho.

"Muito jovem (aos 30 anos, em 2006) fui trabalhar no futebol profissional inglês. Lá convivi com diferentes profissionais que me trouxeram um conhecimento mais profundo e profissional, entendendo o futebol com uma perspectiva inglesa, mais de trabalho físico e alta intensidade. Depois, tive a oportunidade de chegar ao Barcelona, onde pude realmente aplicar todo o conhecimento que tinha sobre treino estruturado, tanto o treinamento coadjuvante quanto o treinamento otimizador", disse.

Outro ponto que vem chamando atenção no Flamengo é o fato de o clube agora treinar todos os dias às 8h. Além disso, houveram três dias de trabalho integral justamente para aprimorar a parte física dos atletas.