Renato Gaúcho - AFP

Publicado 21/01/2022 10:31

Rio - Demitido do Flamengo no fim de novembro, Renato Gaúcho foi alvo de críticas da torcida por sua falta de conhecimento sobre tática. Em entrevista ao "Barbacast", o goleiro César, que deixou o clube nos últimos dias, admitiu que o trabalho do treinador deixou a desejar nessa questão.

"Acho que ele tentou de todas as formas. Ele fez o melhor que ele podia, tentou passar todo conhecimento que ele tinha. Não é simples treinar jogadores tão capacitados e experientes. As vezes com um time que joga de uma maneira há muito tempo é difícil você fazer uma situação diferente. Nosso grupo anseia muito por trabalhos táticos e talvez possa ter faltado", disse César, que acertou com o Coritiba para esta temporada.

Renato Gaúcho deixou o comando do Flamengo um dia após ser derrotado pelo Palmeiras na final da Libertadores. O técnico comandou o time carioca em 37 jogos, somando 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas.