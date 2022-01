Douglas Silva imitou Gabigol após vencer prova no 'BBB' - Reprodução

Douglas Silva imitou Gabigol após vencer prova no 'BBB'Reprodução

Publicado 21/01/2022 12:45

Rio - Fã declarado do "Big Brother Brasil", Gabigol já tem seu favorito para levar a 22ª edição do reality da Globo. Na noite da última quinta-feira, o atacante do Flamengo declarou sua torcida para o ator Douglas Silva.

"Eu estou acerolizado. Vamos!", escreveu o jogador, fazendo referêrncia ao personagem Acerola, interpretado por Douglas em "Cidade dos Homens".